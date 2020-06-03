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О новшествах при приеме документов в школы сообщили в МОН РК

3 Июня 2020 12:37
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О новшествах при приеме документов в школы сообщили в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова рассказала о новшествах текущего года при подаче документов в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с пунктом 2 Закона об образовании, в первую очередь, в ту или иную школу подают документы жители, живущие вблизи этой школы, относящиеся к этому микроучастку. Также в этом году мы внесли новые нормы - три к одному, то есть три ученика с данного микроучастка и один с другого микроучастка или микрорайона», - пояснила Майра Мелдебекова.

Ранее она сообщила, что с 1 июня в соответствии с приказом Министерства, начался прием в первые классы. В соответствии с правилами, прием в первые классы осуществляется по двум направлениям: первое - через портал электронного Правительства egov.kz, и второе - как обычно, на бумажных носителях


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Ключевые слова: Образование, МОН,
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Автор:

Серик Сабеков

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