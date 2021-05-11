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    16:43, 11 Май 2021 | GMT +6

    О новшествах ЕНТ-2021 рассказал директор Национального центра тестирования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новшествах ЕНТ этого года рассказал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из года в год мы сокращаем количество заданий, которые нацелены на «тренировку памяти» и делаем акцент на функциональной грамотности, то есть способности применять полученные знания на практике. Таких заданий уже более 70%», - написал Дидар Смагулов в Facebook .

    Он добавил, что введение калькулятора в 2020 году показывает, что недостаточно просто уметь им пользоваться, чтобы решить задание: нужно понимать, как его применять в конкретных ситуациях.

    «Ну а новшеством этого года, станет публикация конкретных дат по истории Казахстана и Всемирной истории, исключительно из которых будут приходить вопросы с цифрами, общее количество которых мы также сократили до 2-3 каждому тестируемому. ЕНТ - это больше не про зубрежку!» - подчеркнул Дидар Смагулов.

    Ранее сообщалось, что по итогам мартовского ЕНТ 2021 года всего было удовлетворено на апелляции 21 тестовое задание.


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