О новшествах ЕНТ-2021 рассказал директор Национального центра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новшествах ЕНТ этого года рассказал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из года в год мы сокращаем количество заданий, которые нацелены на «тренировку памяти» и делаем акцент на функциональной грамотности, то есть способности применять полученные знания на практике. Таких заданий уже более 70%», - написал Дидар Смагулов в Facebook .

Он добавил, что введение калькулятора в 2020 году показывает, что недостаточно просто уметь им пользоваться, чтобы решить задание: нужно понимать, как его применять в конкретных ситуациях.

«Ну а новшеством этого года, станет публикация конкретных дат по истории Казахстана и Всемирной истории, исключительно из которых будут приходить вопросы с цифрами, общее количество которых мы также сократили до 2-3 каждому тестируемому. ЕНТ - это больше не про зубрежку!» - подчеркнул Дидар Смагулов.

Ранее сообщалось, что по итогам мартовского ЕНТ 2021 года всего было удовлетворено на апелляции 21 тестовое задание.