О новшествах для поступающих в докторантуру и магистратуру рассказал глава МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о том, какие изменения вносятся в процедуру проведения экзаменов для поступления в докторантуру, в магистратуру и другие отборочные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы МОН в Facebook.

По Республиканской олимпиаде.

Недавно была впервые проведена Республиканская олимпиада среди школьников в электронном формате. Каждому участнику был предоставлен компьютер, за действиями каждого ученика наблюдала видеокамера, помимо этого, в ситуационном центре дежурные также наблюдали за ребятами, контроль вела и специальная система прокторинга. Также велась открытая трансляция в социальных сетях и на специальном портале.

В этом году изменена и система проверки заданий. Если традиционно членам жюри работы детей для оценивания раздавались пропорционально, то теперь каждый член жюри мог видеть и оценить только одно задание, чтобы снизить субъективизм при оценивании.

По докторантуре.

В этом году экзамены для поступления в докторантуру пройдут в тех же центрах и в таких же условиях, как и ЕНТ. « Думаю, это позволит нам забыть о пресловутых «ректорских списках» и сделать так, чтобы только самые сильные и достойные поступали в докторантуру», - сообщил глава МОН.

По магистратуре.

В прошлом году мы в пилоте в таком же электронном формате проведен прием в магистратуру. « Те, кто уже сдавал эти тесты и поступили, говорят о том, что это были действительно справедливые экзамены. В этом году этот формат будет внедрен уже в «боевом» режиме», - отметил министр.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что сразу же после его назначения на пост министра был переведен с бумажного формата на электронный Национальный квалификационный тест для педагогов. Несмотря на то, что из-за этого сразу в разы сократилось количество лиц, успешно сдающих тестирование, данная система позволила минимизировать риски коррупции и списывания.

«Таким образом, все процессы, начиная от организации олимпиад, ЕНТ и до поступления в магистратуру и докторантуру, мы перевели в электронный формат. Тем самым мы обеспечиваем справедливость оценивания. Мы обеспечиваем прозрачность, реальную конкуренцию, а также повышаем доверие. Справедливость, прозрачность, академическая честность –это краеугольные принципы в нашей работе», - подчеркнул министр.