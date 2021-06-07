О новой статье в законодательстве РК  по уголовной ответственности водителей рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ужесточении уголовной ответственности водителей рассказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, ужесточена ответственность за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения. Ответственность таких лиц переведена из категории уголовных проступков в категорию преступлений и предусмотрена ответственность - лишение свободы до 5 лет с пожизненным лишением права управления транспортным средством», - сказал Аскар Таженов.

По его словам, теперь водителю, севшему за руль автомобиля в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления, может грозить реальный тюремный срок да еще пожизненное лишение права получения водительского удостоверения.

«Если такие действия повлекли дорожно-транспортное происшествие с причинением вреда здоровью, предусмотрено лишение свободы до 9 лет, с пожизненным лишением права на вождение. В случае, если ДТП привело к гибели людей, наказывается лишением свободы до 10 лет, с пожизненным лишением права управления на транспорт», - добавил Аскар Таженов.

Было также отмечено, что введена новая статья, где в случае совершения ДТП в состоянии опьянения и в зависимости от тяжести последствий предусмотрена уголовная ответственность, с лишением права управления пожизненно.