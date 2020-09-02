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О новой системе распределения в детсады рассказал Асхат Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться задача по обеспечению 100% охвата детей до шести лет дошкольным обучением, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задачу по обеспечению 100% охвата детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением к 2025 году предполагается реализовать поэтапно», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
Эту работу, по словам министра, планируется провести путем увеличения доли частного сектора в дошкольном образовании.
«Если в настоящее время размещение государственного заказа находится в компетенции районного и городского отделов образования, то теперь родители смогут решить сами - в какой детский сад отправить ребенка через ваучерное финансирование», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
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