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О новой системе распределения в детсады рассказал Асхат Аймагамбетов

2 Сентября 2020 10:39
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О новой системе распределения в детсады рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться задача по обеспечению 100% охвата детей до шести лет дошкольным обучением, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Задачу по обеспечению 100% охвата детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением к 2025 году предполагается реализовать поэтапно», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Эту работу, по словам министра, планируется провести путем увеличения доли частного сектора в дошкольном образовании.

«Если в настоящее время размещение государственного заказа находится в компетенции районного и городского отделов образования, то теперь родители смогут решить сами - в какой детский сад отправить ребенка через ваучерное финансирование», - пояснил Асхат Аймагамбетов.



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#Правительство РК   #Образование  
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Автор:

Серик Сабеков

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