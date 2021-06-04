О новой модели планирования закупа лекарств рассказали в СК «Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о новой модели планирования закупа лекарственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной задачей Единого дистрибьютора является организация работы таким образом, чтобы система обеспечения лекарственными средствами могла оперативно и четко реагировать на изменения спроса, была гибкой в любой чрезвычайной ситуации и ориентировалась прежде всего на потребности граждан», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, в действующей модели планирования лекарственных средств в рамках закупа через Единого дистрибьютора отмечаются системные проблемы. Порой причинами сбоя в лекарственном обеспечении являются некорректное планирование медорганизациями, многоступенчатый процесс сбора и согласования заявок с участием управлений здравоохранения, Фондом ОСМС.

«В этой связи, в рамках перезагрузки работы Единого дистрибьютора предложена новая модель планирования. Суть новой модели заключается в формировании потребности в автоматическом режиме на основании данных информационных систем ЭРДБ (Электронный регистр диспансерных больных - ред.) и МИСов (медицинских информационных систем - ред.)», - отметил спикер.

При этом Единый дистрибьютор готов производить закуп годового объема с гибким графиком поставок на свои склады (годовая потребность плюс 25% неснижаемого запаса), что позволит: оптимизировать бизнес-процессы; обеспечить бесперебойность отгрузки в медицинские организации; управлять цепочками поставок; решить проблему товарного разрыва.