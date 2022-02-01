О новой модели дошкольного воспитания и обучения в Казахстане рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как казахстанские дети будут воспитываться в детских садах в рамках новой модели, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием сейчас достиг 99%. Теперь перед нами стоят задачи по улучшению содержания и методики обучения программ детских садов, усилению требований и в целом, по повышению их качества», - сказал в ходе заседания Правительства РК Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, принятую модель дошкольного воспитания и обучения реализуют в этом году.

«Если до этого времени для маленьких детей, как и в школе, проводились 20-минутные занятия по расписанию, то теперь по новой модели педагог будет осуществлять обучение и воспитание по специальной методике: с момента прибытия ребенка в детский сад, используя игры и инструменты коммуникации по физиологическим и психологическим потребностям детей определенного возраста. Исследования зарубежного опыта также показывают важность данной методики», - проинформировал глава Минобразования.

«Для обеспечения качества детских садов будут ужесточены требования к ним. То есть, главными требованиями по выдаче госзаказа станут: материально-техническая база, система видеонаблюдения, квалификация педагогов, соответствие санитарным, противопожарным нормам. В том числе, по частным детским садам требуется создать комфортные условия для детей», - пояснил министр.

Для обеспечения прозрачности при распределении мест в детских садах, как добавил Асхат Аймагамбетов, планируется создать единую базу очередности в детские сады.

Напомним, в Казахстане планируют создать единую базу очередности в детские сады.