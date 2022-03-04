О новой инвестиционной политике Казахстана рассказал турецким партнерам Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал турецких инвесторов активно работать в Казахстане и рассказал о главных направлениях инвестиционного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством ведется активная работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны. Мы внесли существенные изменения в нашу инвестиционную политику. Мы разработали проект концепции новой инвестиционной политики в условиях усиления глобальных энергетических и технологических требований. Новые изменения коснутся упрощения, оптимизации налоговой системы для инвесторов в приоритетных отраслях экономики, субсидий, также других мероприятий. Согласно новым подходам, мы предпринимаем шаги по снижению государственного регулирования и ускорению приватизации. Это, в свою очередь, повысит производительность труда и позволит функционированию частному сектору», - отметил Алихан Смаилов на казахстанско-турецком бизнес-форуме, проходящем в столице.

По словам главы Правительства, инвесторам предоставляются различные меры господдержки, налоговые льготы, преференции в виде освобождения от таможенных пошлин, предоставления натурных грантов.

Алихан Смаилов рассказал, в каких направлениях можно эффективно работать турецким партнерам.

«Во-первых, металлургическая и горнодобывающая отрасли являются главным сектором экономики Казахстана. По запасам природных ресурсов Казахстан занимает шестое место в мире и десятое по общему объему добычи минерального сырья. Сейчас проводится обследование неосваиваемых месторождений. Высвобождающиеся месторождения выставляются на аукцион для передачи новому инвестору. Развитию данной отрасли дополнительно способствует по-новому принятый кодекс «О недрах и недропользовании», в рамках которого предусматривается предоставление ряда льгот для дальнейшего изучения запасов наших недр. С момента принятия нового кодекса за три года количество выданных лицензий на недропользование составило свыше 1600, что свидетельствует об особом увеличении спроса. Приглашаю турецкий бизнес к совместной и активной работе в этом направлении», - сказал Алихан Смаилов.

Отмечая следующее направление, Премьер-Министр подчеркнул, что машиностроение является одним из драйверов экономического роста Казахстана.

«В машиностроении активно участвуют и крупные зарубежные компании. Растет экспорт машиностроительной продукции, постепенно сокращаются объемы импорта. Для развития сектора мы призываем турецкие компании реализовывать проекты в этой сфере. Ведь в данном секторе имеется хорошая сырьевая база, а также очень высокий экспортный потенциал. В-третьих, агропромышленный комплекс является одним из стратегических направлений для нашей страны и имеет большой потенциал для турецких компаний. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере действительно большой», - рассказал Премьер-Министр.

«В-четвертых, Казахстан намерен к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 15% и к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Казахстан заинтересован в участии турецких компаний с высоким уровнем опыта в целях осуществления проектов в сфере энергетики. Правительство со своей стороны готово предложить ряд мер поддержки, необходимых для успешного создания проектов в сфере возобновляемой энергии», - отметил Алихан Смаилов.

Также, по словам главы Правительства, МФЦА предлагает взаимовыгодные перспективы сотрудничества в финансовом секторе. На данный момент в МФЦА зарегистрировано 17 турецких компаний, Алихан Смаилов призвал турецких партнеров участвовать в работе международного финансового центра.