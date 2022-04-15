О новой инициативе по сохранению коралловых рифов объявили в ЮНЕСКО

ПАЛАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе конференции «Наш океан» в Палау генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила о чрезвычайном плане по сохранению коралловых рифов, внесенных в Список всемирного наследия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Коралловые рифы, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, занимают площадь более полумиллиона квадратных километров, что эквивалентно площади Франции, и демонстрируют исключительное биоразнообразие. Рифы играют важнейшую роль в поглощении выбросов углерода и защищают береговые линии от штормов и эрозии. Жизнедеятельность более сотни сообществ коренных народов напрямую зависит от рифов.

Последние данные по состоянию коралловых рифов сегодня вызывают серьезную тревогу. Рифы обесцвечиваются гораздо быстрее, чем предполагалось первоначально. Эти «обесцвеченные» кораллы уязвимы для болезней, и смертность у таких кораллов становится все более высокой.

В этом году впервые массовое обесцвечивание кораллов произошло в традиционно прохладный период воздействия явления Ла-Нинья. Если такая тенденция продолжится, все рифы, включенные в Список всемирного наследия, могут исчезнуть к концу этого века.

Потепление температуры океана является опасной угрозой для коралловых рифов во всем мире. Данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подтверждают, что государства должны радикально сократить выбросы углекислого газа, чтобы достичь целей, указанных в Парижском соглашении, заключенном в 2015 году.

Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы или разрушение среды обитания также представляют угрозу для коралловых рифов. ЮНЕСКО мобилизует ресурсы, чтобы защитить эти уникальные экосистемы.

«По случаю конференции «Наш океан» я призываю к международной мобилизации усилий для предотвращения исчезновения коралловых рифов и объявляю о чрезвычайном плане ЮНЕСКО по повышению устойчивости рифов, включенных в Список всемирного наследия в развивающихся странах. ЮНЕСКО в партнерстве с Глобальным фондом по защите и сохранению коралловых рифов поможет финансировать этот план», – заявила Одрэ Азуле.

Партнерство между ЮНЕСКО и Глобальным фондом по защите и сохранению коралловых рифов позволит увеличить инвестиции в стратегии адаптации к изменениям климата на рифах. Партнеры изучат возможности для определения приоритетов поддержки 19 из 29 рифов, включенных в Список всемирного наследия, которые расположены в развивающихся странах.

Этот новый масштабный план будет основан на инициативе «Устойчивые рифы», запущенной ЮНЕСКО и партнерами на предыдущем саммите «Наш океан» в 2018 году. Последние четыре года эта инициатива работала на четырех рифах из Списка всемирного наследия в Австралии, Белизе, Франции (Новая Каледония) и Палау.