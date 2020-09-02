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О новой доплате учителям сообщил Асхат Аймагамбетов
2 Сентября 2020 11:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько планируют поднять зарплату учителей с 1 января 2021 года, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Для повышения зарплаты учителям с 1 января 2021 года на 25% министерством подготовлены соответствующие расчеты и внесены в Министерство финансов в рамках финансирования до 2023 года», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, по словам министра, в рамках поручений Президента с 1 сентября увеличены доплаты за проверку тетрадей, за классное руководство в два раза.
«За степень магистра педагоги будут получать новые доплаты в размере 27 тысяч тенге», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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