О новой доплате учителям сообщил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько планируют поднять зарплату учителей с 1 января 2021 года, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения зарплаты учителям с 1 января 2021 года на 25% министерством подготовлены соответствующие расчеты и внесены в Министерство финансов в рамках финансирования до 2023 года», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, по словам министра, в рамках поручений Президента с 1 сентября увеличены доплаты за проверку тетрадей, за классное руководство в два раза.

«За степень магистра педагоги будут получать новые доплаты в размере 27 тысяч тенге», - добавил Асхат Аймагамбетов.



