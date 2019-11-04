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О нововведениях в системе реабилитации инвалидов рассказал Биржан Нурымбетов

4 Ноября 2019 14:42
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О нововведениях в системе реабилитации инвалидов рассказал Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о недостатках отечественной системы обеспечения услугами реабилитации инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» в ходе приема граждан министр рассказал, какая работа проводится по улучшению системы обеспечения услугами реабилитации инвалидов.

«У нас система обеспечения услугами реабилитации инвалидов такая, что само лицо с ограниченными возможности не выбирает, а ему навязывают. Например, те же кресла-коляски, другие средства реабилитации. Проводятся госзакупки, и говорят: вот, выиграл поставщик, вот вам, пожалуйста, получайте. Поэтому мы сейчас всю эту работу системно меняем, вводим портал услуг. Мы хотим из госзакупок сейчас это убрать и сделать такую систему, чтобы было множество поставщиков со своими средствами, а инвалид сам выбрал себе те, которые ему нужны, а не те, которые ему купили», - сказал Биржан Нурымбетов.

По словам министра, эта система будет внедряться с 2020 года.

«И вообще мы будем серьезно заниматься этим направлением», - заверил министр.

Ранее сообщалось, что в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел прием граждан и ответил на интересующие их вопросы.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка, Нур Отан, Минтруда РК, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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