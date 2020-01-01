О новом стратегическом вооружении КНДР предупредил Ким Чен Ын
ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о том что КНДР представит новое стратегическое вооружение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Такое заявление Ким Чен Ын сделал на 5-ом пленуме ЦК ТПК 7-го созыва, прошедшего с 28 по 31 декабря в Пхеньяне.
Отметим, что пуски ракет КНДР были приостановлены по итогам переговоров с США. Однако проводимые на Корейском полуострове военные учения и введенные против КНДР санкции США вынуждают Северную Корею и дальше укреплять военную силу, для чего будет «непрерывно и неустанно проводиться необходимая и первоочередная разработка стратегического вооружения», заявил северокорейский лидер.
«В этих условиях у нас больше нет оснований выполнять договоренности в одностороннем порядке, договоренности, у которых нет второй стороны, это портит наши усилия по достижению мирового ядерного разоружения и нераспространения (ядерного оружия – прим. ред.)», - отметил Ким Чен Ын.
Он заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое вооружение, которым будет обладать КНДР.
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