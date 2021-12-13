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О новом порядке урегулировании проблемной задолженности рассказали в Правительстве

13 Декабря 2021 14:33
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О новом порядке урегулировании проблемной задолженности рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о новом порядке урегулировании проблемной задолженности казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях предоставления гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, возможности восстановить платежеспособность и продолжить исполнение своих обязательств по займам 24 мая текущего года приняты законодательные поправки и с 1 октября 2021 года введен единый и обязательный для банков и микрофинансовых организаций (далее – МФО) порядок урегулирования проблемной задолженности граждан по кредитам», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Теперь банки и МФО с момента наступления просрочки по займу на основании заявления заемщика - физического лица обязаны начать работу с проблемной задолженностью должника путем проведения индивидуального анализа финансового положения и социального статуса заемщика и выработать меры реструктуризации.

Для реструктуризации займа законодательно установлены следующие виды урегулирования просроченной задолженности:

1) изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения;

2) изменение валюты займа на национальную;

3) отсрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

4) изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

5) изменение срока займа;

6) прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.

В случаях отказа банка или МФО в рассмотрении заявления или недостижения согласия по условиям реструктуризации займа, заемщик вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с одновременным уведомлением кредитора.

«Как мера защиты ипотечных заемщиков в период рассмотрения агентством обращения заемщика кредитор не вправе начинать процедуру взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения (далее – СУСН)», - заключил Премьер.

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#Премьер-министр РК   #Экономика   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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