О новом порядке приема сообщений о преступлениях рассказал Ерлан Тургумбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом порядке приема в Казахстане сообщений о преступлениях, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Внедрен новый порядок приема сообщений о преступлениях и происшествиях через мобильное приложение «Police 102». Это позволяет гражданам наряду с традиционными формами обращаться в полицию любым удобным способом, в том числе посредством видео-аудиозвонков, социальных сетей, мессенджеров», - сказал Ерлан Тургумбаев.
По его словам, заявители имеют возможность в режиме реального времени отслеживать движение выехавшего к ним автопатруля. Приложение используют свыше 45 тысяч абонентов. Поступило 62 тысячи вызовов, 7,2 тысяч сообщений. Через мессенджеры и чат-боты обработано 24 тысячи обращений.
Ранее Ерлан Тургумбаев сообщил, что в Казахстане увеличивают количество пеших патрулей на улицах.
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