О нормах поведения госслужащих и членов их семей высказался Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев высказался по поводу норм поведения государственных служащих и членов их семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шоппинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили – все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан. Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих. Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей», - сказал Алик Шпекбаев во время коллегии Агентства.

В этом направлении, по словам главы Антикоррупционной службы, должна выстроиться системная работа.

Напомним, ранее Алик Шпекбаев предложил шире применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления.







