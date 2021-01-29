О нормах поведения госслужащих и членов их семей высказался Алик Шпекбаев
«Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шоппинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили – все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан. Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих. Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей», - сказал Алик Шпекбаев во время коллегии Агентства.
В этом направлении, по словам главы Антикоррупционной службы, должна выстроиться системная работа.
Напомним, ранее Алик Шпекбаев предложил шире применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления.