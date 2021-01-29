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    13:02, 29 Январь 2021 | GMT +6

    О нормах поведения госслужащих и членов их семей высказался Алик Шпекбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев высказался по поводу норм поведения государственных служащих и членов их семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шоппинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили – все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан. Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих. Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей», - сказал Алик Шпекбаев во время коллегии Агентства.

    В этом направлении, по словам главы Антикоррупционной службы, должна выстроиться системная работа.

    Напомним, ранее Алик Шпекбаев предложил шире применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления.




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