О низкой экологической ответственности работающих в РК компаний заявил Маулен Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил о недобросовестной деятельности некоторых компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Серьезную обеспокоенность вызывает очень низкая экологическая ответственность компаний, работающих в стране. В результате недобросовестной деятельности отдельных предприятий мы видим негативные экологические последствия. Например, продолжительный пожар на месторождении в Мангистауской области привел к выбросу 127 тысяч тонн метана. Прорыв на одном из хвостохранилищ Казцинка в 2023 году привел к увеличению концентрации нитратов в местной реке в 140 раз, - привел примеры Маулен Ашимбаев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана.

По его словам, возникают вопросы, насколько эффективно реализуются нормы налогового и экологического законодательства, призванные не допускать сокращение негативного воздействия на экологию со стороны промышленных предприятий.

- Кроме того, важными являются социальные принципы ESG, придающие первостепенное значение вопросам защиты прав человека, обеспечения равных карьерных возможностей, а также обеспечению гендерного равенства. Все эти аспекты также коррелируются с Целями устойчивого развития. Согласно исследованию PwC, в этом направлении 80% компаний подчеркивают важность обеспечения равных карьерных возможностей и недопущения дискриминации на уровне заявлений в своих отчетах. Однако только 16% компаний по факту раскрывают практическую работу по обеспечению равных карьерных возможностей, - отметил спикер Сената.

Другими словами, говорит он, все еще сохраняется декларативность в соблюдении бизнесом социальных принципов.