О низких показателях придорожного озеленения заявил депутат

О недостаточном количестве лесополос вдоль дорог в своем депутатском запросе заявил сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам сенатора, сеть автомобильных дорог международного и республиканского значения составляет 25 тысяч км, из которых только 6,3 тысяч км обеспечены зелеными насаждениями. С момента обретения независимости в Казахстане были построены автомагистрали в соответствии с мировыми стандартами, с целью повышения логистического потенциала. Однако, вопрос озеленения вдоль дорог сейчас развивается не на достаточном уровне.

— На сегодня «Национальная компания „ҚазАвтоЖол“ имеет 5 посадочных участков в Акмолинском, Актюбинском, Алматинском, Карагандинском и Восточно-Казахстанском областных филиалах. В остальных регионах таких участков нет. Данные учреждения сегодня ограничиваются лишь проведением посадок в ранее засеянных лесных насаждениях. Так, в 2021–2023 годах на автомобильных дорогах республиканского значения высажено 3 тысячи саженцев и деревьев. В частности, в Алматинской области — 1,2 тысячи саженцев на 253 км, в Карагандинской области — 1,6 тысяч саженцев на 982 км. Однако этого слишком мало при таких площадях и расстояниях, — отметил сенатор.

Кроме того, сенатор обозначил и еще одну из возможных причин таких низких показателей придорожного озеленения — утрата сотрудничества с организациями по озеленению, научными институтами и ботаническими садами. В этой связи сенатор озвучил в адрес Правительства ряд конкретных вопросов.