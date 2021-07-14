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О несоблюдении графиков подачи воды Кыргызстаном рассказал глава Минэкологии РК

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июля 2021, 16:16
О несоблюдении графиков подачи воды Кыргызстаном рассказал глава Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как решаются вопросы совместного использования трансграничных рек с Узбекистаном и Кыргызстаном, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Узбекистана, в прошлом году подписана Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений, охватывающая весь спектр проблемных вопросов с определением сроков их решения. В рамках Дорожной карты проведен совместный осмотр водохозяйственных сооружений, построенных и реконструированных после 1991 года. Это было сделано для того, чтобы определить те водохранилища, которые ранее не учитывались в водном балансе», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Кроме этого, как отметил министр, разработан проект Соглашения о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов. На сегодня текст Соглашения сторонами в основном согласован (требуется обсуждение вопросов касательно согласования строительства ГТС и сброса воды в Айдаркуль-Арнасайское озерные системы).

«Переговоры продолжаются. Успешное подписание соглашения позволит в будущем обеспечить прозрачность распределения водных ресурсов на основных водохозяйственных участках, расположенных на территории Узбекистана», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэкологии также отметил, что сотрудничество с Кыргызстаном в сфере трансграничных рек осуществляется по рекам Шу и Талас. Деление водных ресурсов которых регулируются положениями от 1983 года.

Пропорция в процентном соотношении: р.Талас – 50% на 50%, р.Чу - 42% -Казахстан и 58% - Кыргызстан.

Также с 2000 года действует межправительственное соглашение об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

«Казахстан свои обязательства по данному соглашению выполняет в полном объеме (последние 4 года Казахстан выделяет 75 млн.тг.). Вместе с тем, имеются факты периодического несоблюдения графиков подачи воды казахстанской стороне по межгосударственным каналам, в основном расположенных в бассейне реки Шу. Все причины несоблюдения графика подачи воды обсуждаются на заседании комиссии и стороны принимают меры по недопущению срыва графика подачи воды, путем проведения совместного мониторинга забора воды на водохозяйственных участках, в частности на территории Кыргызской Республики», - резюмировал Магзкм Мирзагалиев.


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