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О неправомерных действиях полицейских можно написать в соцсети начальнику полиции СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
15 Сентября 2020, 18:58
О неправомерных действиях полицейских можно написать в соцсети начальнику полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев считает, что укрепление доверия общества невозможно без решения проблем борьбы с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава полицейского ведомства говорит, что проявления бытовой коррупции настолько укоренились в мышлении людей, что стали неотъемлемыми атрибутами многих жизненных процессов.

«От момента рождения до момента взросления человек повсюду сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Привычка материальной благодарности перерастает в традицию. Органы внутренних дел для преломления и преодоления этих традиций меняют вектор мышления, систему работы в сфере предоставления услуг. Перед подчиненными ставлю две основные задачи: в рабочее время в срок и качественно исполнять весь необходимый объем обязательств перед гражданами. За это государство платит нам зарплату», - подчеркнул М. Тулебаев.

С помощью цифровизации в департаменте полиции минимизируют контакты с населением при оказании госуслуг. Уже свыше 90% услуг оказываются в электронном формате. Сотрудники патрульной полиции используют планшеты и оформляют электронные протоколы. Подразделения следствия и дознания расследуют в Е-формате более 43% уголовных дел. В ближайших планах – полностью перейти на электронный формат.

«И все же стремление к обогащению за счет должности еще не изжито полностью. Хотя статистика свидетельствует о значительном снижении числа зарегистрированных с начала года коррупционных правонарушений практически в два раза. Каждый такой факт рассматривается нами как чрезвычайное происшествие. Коллеги из антикоррупционного ведомства и сотрудники управления собственной безопасности расследуют уголовные дела в отношении четырех наших сотрудников. За незаконные действия подчиненных понесли наказание руководители», - сказал М. Тулебаев.

Главный полицейский области подчеркнул, что сотрудник правоохранительных органов должен решать судьбы людей только путем точного применения закона.

«В Послании Главы государства большое внимание уделено именно вопросам перезагрузки системы государственной службы, предъявлены новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан. Стремление получения личной выгоды будет жестко пресекаться. Любую информацию о неправомерных действиях сотрудников полиции готов принять на своей личной странице в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/tulebayev.marat», - добавил М. Тулебаев.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Коррупция   МВД РК   Общество  
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