О непогоде предупредили жителей десяти областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в 10 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске 24 марта ожидается гололед, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее 24 марта ожидается гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

24 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 24 марта ожидаются туман, гололед.

24 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Караганде ночью 24 марта ожидаются гололед, метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ночью и утром 24 марта ожидается туман.

24 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

24 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, днем местами гроза. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде 24 марта временами ожидается туман.

Ночью 24 марта в Павлодарской области местами ожидается сильный снег, сутки 24 марта местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный, западный, ночью 15-20, местами 23-28 м/с. В Павлодаре ночью 24 марта ожидается сильный снег, сутки 24 марта метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

24 марта в Мангыстауской области местами ожидаются гроза, днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 17-22 м/с. В Актау днем 24 марта ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

24 марта в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем местами 18 м/с.

24 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.