О необходимости установить пожарные гидранты рассказали на жамбылском предприятии «Тараз су»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема пожарных гидрантов волнует руководство жамбылского предприятия «Тараз су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель ГКП «Тараз-су» Марат Смаилов, некогда все здания в областном центре были оборудованы специальными пожарными гидрантами, необходимыми для обеспечения пожарной безопасности объектов.

«Пожарный гидрант – это один из главных элементов пожарной безопасности, - рассказал руководитель ГКП «Тараз-су» Марат Смаилов.- Он необходим для отбора воды из водопроводной сети при тушении пожара. Теперь представьте такую картину: прибывшие на место происшествия пожарные машины локализуют возгорание, у них заканчивается вода, но находящиеся поблизости гидранты либо неисправны, либо их нет вовсе. Если речь идет о человеческих жизнях, то здесь счет может идти даже не на минуты, а на секунды. Промедление может привести к необратимой трагедии».

По информации предприятия, все пожарные гидранты на территории областного центра являются бесхозными, многие в неисправном состоянии, либо засыпаны грунтом, или же закатаны под асфальт.

«Фактически содержанием пожарных гидрантов занимается ГКП «Тараз су», хотя расходы на это тарифной сметой предприятия не предусмотрены. Между тем, содержание только одного гидранта предприятию обходится в сумму свыше 40 тысяч тенге, а в целом – более 81 миллиона тенге. Кроме того, из городских сетей питьевого водоснабжения противопожарными службами регулярно забирается вода - как для локализации пожаров, так и для проведения плановых испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу. Эти объемы измеряются сотнями тысяч кубометров, но из перечня нормативных технических потерь, учитываемых при расчете тарифа, они исключены. Таким образом, в настоящее время затраты ГКП «Тараз су» на подготовку и транспортировку необходимых объемов питьевой воды также являются прямыми убытками предприятия», - рассказал спикер.

Руководство «Тараз су» неоднократно предлагало для решения этой проблемы предусмотреть в городском бюджете расходы на содержание и обеспечение рабочего состояния этого противопожарного оборудования. Либо передать бесхозные гидранты на баланс отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Тараза. Однако пока решения нет.

«В этом году в пятом микрорайоне Тараза загорелся многоэтажный жилой дом, - рассказал Марат Смаилов.- И пожар был довольно быстро потушен, благодаря тому, что в этом доме сохранился исправный пожарный гидрант. А если вспомнить прошлогоднюю трагедию в российском городе Кемерово, то в заполыхавшем торговом центре основной причиной массовой гибели людей, по словам специалистов, стали неисправные, неработающие пожарные гидранты. Так что наличие пожарных гидрантов является залогом пожарной безопасности и сохранения жизни людей».

Отметим, что сегодня единственное в Жамбылской области государственное предприятие жилищно-коммунальной сферы ГКП «Тараз су» проводит глобальную модернизацию системы водоснабжения областного центра, так как водопроводно-канализационное хозяйство областного центра, основанное в 1952 году, имеет высокую степень изношенности – до 70%.

ГКП «Тараз су» добывает подземные воды Талас-Ассинского месторождения для водоснабжения города, предоставляя услуги бесперебойного водоснабжения и водоотведения населению города, насчитывающему более 365 тыс. человек. Город Тараз является одним из наиболее обеспеченных пресными подземными водами населенных пунктов страны, потребляющим питьевую воду только из артезианских скважин. На балансе ГКП «Тараз-су» находятся 586,2 км водопроводных и 290,5 км канализационных сетей города. «Тараз-су» имеет 11 накопительных резервуаров и 93 артезианские скважины для подъема воды.