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О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РК

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 11:05
О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О некоторых подробностях январских событий рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, 5 января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в Резиденцию Президента. Они были вооружены. В этом же городе, на углу улиц Байтурсынова и Толе би, на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление», - сообщил Берик Асылов.

Генпрокурор добавил, что в Кызылорде захватили «Камаз» и на нем целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один погиб на месте.

Ранее Берик Асылов заявил, что силовики до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие.

«Сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших. Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18-20 лет жестоко избивали, издевались над ними», - сказал Берик Асылов.

Происшествия   Генпрокуратура   Мажилис   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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