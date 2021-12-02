О неисполнении целевых индикаторов программы развития Атырауской области заявили в Счетном комитете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об увеличении не исполненных целевых индикаторов программы развития территорий Атырауской области заявили в Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве сообщили, что ежегодно увеличивается доля не исполненных целевых индикаторов (с 14,8% до 28,3%) программы развития территорий Атырауской области на 2016-2020 годы, при этом 58,4% целевых индикаторов государственных программ не нашли своего отражения в программе. Также допускается неисполнение ключевых целевых индикаторов меморандума местного исполнительного органа в области, в среднем на 24% за 2018-2020 годы.

«Бюджет на реализацию мероприятия ПСД имеет тенденцию ежегодного снижения, что сказывается на систематическом неисполнении целевых индикаторов, треть из которых по итогам 2020 года не достигнута», - отметил член Счетного комитета Рашит Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Счетном комитете объявили результаты аудита по использованию бюджетных средств по Атырауской области.