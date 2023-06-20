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О неэффективности механизма налогообложения заявил депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Июня 2023, 18:52
О неэффективности механизма налогообложения заявил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков поднял вопрос несовершенства действующего механизма налогообложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним серьезным и нерешенным вопросом со стороны Правительства остается наличие большого количества налоговых льгот. По оценке Высшей аудиторской палаты, за 2018-2021 годы бюджет недополучил свыше 30 триллионов тенге. На фоне слабой регулирующей нормативно-правовой базы, хочу отметить неэффективность принимаемых мер налогового администрирования», - сказал Уласбек Садибеков на совместном заседании Палат Парламента.

Иначе говоря, отмечает депутат, налоговые льготы есть, а оценки нет.

«Никто не может обосновать их необходимость и эффективность, не проводится мониторинг и анализ по налоговым льготам, в конце концов нет контроля за их применением. Объем предоставленных льгот ежегодно растет, а что выиграла наша экономика от введенных ранее льгот? Вопрос открытый», - констатировал мажилисмен.

«Далее. По данным Высшей аудиторской палаты дополнительные поступления за счет налогового и таможенного администрирования составили 590,2 млрд тенге, а по данным Министерства финансов 726,2 млрд тенге. Возникает резонный вопрос, почему разняться данные на миллиарды тенге на протяжении уже не одного года? Причины кроются или в разной методике подсчета, или госорганы пытаются улучшить свои показатели?», - добавил У. Садибеков.


Мажилис   Экономика   Минфин РК   Налоги   Высшая аудиторская палата РК  
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