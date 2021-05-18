О недоступности массового спорта населению в регионах заявила депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Массовый спорт пока недоступен для многих граждан в регионах. Об этом сообщила председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня законодательно закреплен ряд норм, таких как доступность спортивной инфраструктуры, доплата учителям за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту. С 1 мая 2021 года запущен механизм подушевого финансирования спортивных секций для детей и юношества путем размещения государственного спортивного заказа. В рамках исполнения предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года для реализации дорожной карты предусмотрено увеличение количества детско-юношеских клубов физической культуры до 119 и открытие более 128 тысяч спортивных секций во всех областях и крупных районных центрах»,- сказала Джамиля Нурманбетова на расширенном заседании комитета Мажилиса.

По ее словам, по Казахстану в 2021 году выделено более пяти млрд тенге на реализацию госспортзаказа с охватом более 40 тысяч детей.

«Несмотря на принимаемые меры, массовый спорт по-прежнему недоступен многим гражданам в регионах. Поэтому сегодня в комитете предлагается обсудить два важных вопроса - доступность спортивной инфраструктуры и перераспределение средств от профессионального спорта к массовому и выработать эффективные пути их решения», - отметила спикер.

В свою очередь заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева напомнила, что перед местными исполнительными органами поставлена задача по обеспечению доступности массового спорта и физической культуры.

В рамках реализации Послания Главы государства в конце прошлого года (30 декабря 2020 года) принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта».

«Основным направлением закона является обеспечение населения спортивными инструкторами, расширения компетенции местных исполнительных органов по вопросам создания доступной спортивной инфраструктуры и расширения сети клубов детско-юношеской физической подготовки. Законом предусматривается также внедрение в действующее законодательство механизма государственного спортивного заказа на основе подушевого финансирования детских спортивных секций. В этой связи очень важно развивать спортивную инфраструктуру не только в городах, но и в районах и селах, повышать уровень доступности спортивных объектов для различных групп населения», - сказала Б. Кесебаева.



