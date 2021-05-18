О недоступности массового спорта населению в регионах заявила депутат
«На сегодня законодательно закреплен ряд норм, таких как доступность спортивной инфраструктуры, доплата учителям за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту. С 1 мая 2021 года запущен механизм подушевого финансирования спортивных секций для детей и юношества путем размещения государственного спортивного заказа. В рамках исполнения предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года для реализации дорожной карты предусмотрено увеличение количества детско-юношеских клубов физической культуры до 119 и открытие более 128 тысяч спортивных секций во всех областях и крупных районных центрах»,- сказала Джамиля Нурманбетова на расширенном заседании комитета Мажилиса.
По ее словам, по Казахстану в 2021 году выделено более пяти млрд тенге на реализацию госспортзаказа с охватом более 40 тысяч детей.
«Несмотря на принимаемые меры, массовый спорт по-прежнему недоступен многим гражданам в регионах. Поэтому сегодня в комитете предлагается обсудить два важных вопроса - доступность спортивной инфраструктуры и перераспределение средств от профессионального спорта к массовому и выработать эффективные пути их решения», - отметила спикер.
В свою очередь заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева напомнила, что перед местными исполнительными органами поставлена задача по обеспечению доступности массового спорта и физической культуры.
В рамках реализации Послания Главы государства в конце прошлого года (30 декабря 2020 года) принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта».
«Основным направлением закона является обеспечение населения спортивными инструкторами, расширения компетенции местных исполнительных органов по вопросам создания доступной спортивной инфраструктуры и расширения сети клубов детско-юношеской физической подготовки. Законом предусматривается также внедрение в действующее законодательство механизма государственного спортивного заказа на основе подушевого финансирования детских спортивных секций. В этой связи очень важно развивать спортивную инфраструктуру не только в городах, но и в районах и селах, повышать уровень доступности спортивных объектов для различных групп населения», - сказала Б. Кесебаева.