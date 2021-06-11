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    13:12, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    О недостатках в вопросах безопасности школ рассказал глава МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О недостатках в вопросах безопасности в школах рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свете трагических событий в Татарстане, особую актуальность приобретает вопрос безопасности в школах. По поручению Главы государства МВД совместно с органами образования проводят обследования школ. Уже установлен ряд недостатков: несмотря на 100% оснащение школ системами видеонаблюдения, почти половина из них не соответствуют установленным стандартам», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Было отмечено, что оснащены системами экстренного оповещения (речевая, звуковая, световая) чуть больше трети школ (2368); «тревожными кнопками» только 8% (608); системами контроля и управления доступом (СКУД) 5% (345 из 7440); турникетами – 4% (333); металлоискателями – 1% (91).Только 6% школ заключили договоры с охранными организациями (434 из 7,5 тысяч).

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений.


    Теги:
    МВД РК Образование Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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