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О неблагоприятных метеоусловиях в городах страны рассказали синоптики

16 Декабря 2019 05:06
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О неблагоприятных метеоусловиях в городах страны рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 декабря в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Актобе, Караганда, Костанай, Кызылорда, Кокшетау, Петропавловск ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Гульмира Байзакова

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