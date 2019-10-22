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О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей трех городов РК

22 Октября 2019 04:10
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О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей трех городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 22 октября ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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22 октября в городах Караганде, Темиртау и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Алматы, Балхаше, Таразе, Нур-Султане, Усть-Каменогорске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Багдат Хасенова

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