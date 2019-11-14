-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:55
-
вчера 16:46
-
вчера 16:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:28
-
вчера 14:10
-
-
-
-
-
-
вчера 13:27
-
-
-
-
-
вчера 12:40
О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей двух городов РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 14 ноября ожидаются в двух городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
14 ноября в городах Балхаше и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актобе, Алматы, Таразе, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Караганде, Темиртау метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Жестокий забой лошадей в Атырау шокировал пользователей Сети
- Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 14 ноября
- Как в Казахстане будут бороться с браконьерами
- Где запретят вырубать деревья в Алматы: разработан проект по озеленению города
- Штормовое предупреждение объявили в СКО
- Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана