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О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей двух городов РК

14 Ноября 2019 03:58
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О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей двух городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 14 ноября ожидаются в двух городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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14 ноября в городах Балхаше и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Алматы, Таразе, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Караганде, Темиртау метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Погода,
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Багдат Хасенова

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