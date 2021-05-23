О научных исследованиях по проблемам инвалидности рассказал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о предпринимаемых Правительством мерах касательно разработки научных исследований по проблемам инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках грантового финансирования научных исследований на 2018-2020 годы по проблемам инвалидности, в том числе о воздействии различных факторов (окружающая среда, инфраструктура, социальная сфера, медицина, меры государственной поддержки и т.д.) было реализовано пять проектов на общую сумму 121 млн. тенге», - рассказал Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2021 году начата реализация четырех проектов на общую сумму 151 млн. тенге на 2021-2023 годы: «Модели и методы инклюзивной интеллектуальной системы поддержки людей с ограниченными возможностями», «Меры поддержки пожилого и стареющего населения в пост COVID-19 в рамках социально-общественной политики: качество жизни и вопросы занятости», «Система поддержки домохозяйств с детьми-инвалидами: концептуальные основы, эффективные практики, механизмы развития в Казахстане».

«Национальным научным советом по приоритетному направлению «Исследования в области социальных и гуманитарных наук» актуализированы специализированные научные направления по грантовому и программно-целевому финансированию на 2022-2024 годы, в том числе включено специализированное направление по актуальным проблемам социальной модернизации, в рамках которого будут реализованы научные исследования по поднимаемым вопросам», - отметил Е. Тугжанов.

Также Министерством образования и науки начата работа по формированию пула научных сотрудников, специализирующихся на проблемных вопросах инвалидности. Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства.