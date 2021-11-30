О насилии и борьбе с ним рассказали павлодарским школьникам и студентам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Серьёзные разговоры с детьми и подростками Успенского района Павлодарской области ведёт старший инспектор ювенальной полиции Дамира Букаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники отдела полиции Успенского района посетили средние образовательные школы №1 и №2 села Успенка, села Галицкое и Павловка, а также Успенский аграрно-технический колледж, где провели профилактическую беседу со школьниками и студентами», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По информации стражей порядка, старший инспектор ювенальной полиции Дамира Букаева ознакомила ребят с понятием насилия, рассказала о видах и формах его проявления, а также о возможностях предотвращения насильственных действий. Она подчеркнула: если они подвергнутся или станут свидетелем любого вида насилия, об этом немедленно необходимо сообщить в полицию. Ребятам были даны номера телефонов доверия, по которым можно позвонить в любое время.

«Никто не должен подвергаться насилию, и обидчик обязательно должен понести наказание. А для того, чтобы преодолеть последствия такого преступления, нужна профессиональная помощь как полиции, так и психологов, и в случае возникновения подобных ситуаций есть масса способов их разрешения», - сказала Дамира Букаева.

Для профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений, в период 25 ноября по 10 декабря сотрудники Отдела полиции Успенского района проводят республиканскую акцию «16 дней без насилия в отношении женщин».