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    12:30, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О нашествии каракуртов предупредили жителей Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Актауский путешественник снял на видео пауков-каракуртов и предупредил земляков об опасности укусов ядовитых насекомых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт lada.kz.

    Нашествие каракуртов Игорь Донченко заметил 12 сентября на территории «Долины шаров» в урочище Торыш Мангистауской области.

    Актауский путешественник решил предупредить гостей и жителей Мангистауской области, чтобы они на время отложили поездки в это место.

    Все пауки-каракурты ядовиты, самки опаснее, так как при укусе выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – «как иголочка уколола». Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы. Мышцы живота напрягаются, становятся твердыми, а мышцы ног, наоборот, слабеют. Может появиться рвота, судороги, обильное потоотделение.

    При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.

    Теги:
    Природа Безопасность Мангистауская область
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