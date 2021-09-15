О нашествии каракуртов предупредили жителей Мангистауской области
Нашествие каракуртов Игорь Донченко заметил 12 сентября на территории «Долины шаров» в урочище Торыш Мангистауской области.
Актауский путешественник решил предупредить гостей и жителей Мангистауской области, чтобы они на время отложили поездки в это место.
Все пауки-каракурты ядовиты, самки опаснее, так как при укусе выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – «как иголочка уколола». Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы. Мышцы живота напрягаются, становятся твердыми, а мышцы ног, наоборот, слабеют. Может появиться рвота, судороги, обильное потоотделение.
При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.