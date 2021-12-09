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О нарушениях в сфере госзакупок сообщил глава Минфина РК

9 Декабря 2021 10:35
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О нарушениях в сфере госзакупок сообщил глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нарушениях в сфере госзакупок сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн. тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн. 848 млрд. тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 157 млрд. тенге. Устранены нарушения на 127 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,6 тыс. рекомендаций», - добавил глава Минфина.

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#Правительство РК   #Минфин РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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