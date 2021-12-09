О нарушениях в сфере госзакупок сообщил глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нарушениях в сфере госзакупок сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн. тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн. 848 млрд. тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 157 млрд. тенге. Устранены нарушения на 127 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,6 тыс. рекомендаций», - добавил глава Минфина.