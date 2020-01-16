О нарушениях сообщили на Павлодарском НПЗ
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Павлодарского нефтехимзавода сообщила о выявленных на заводе нарушениях в соответствии нормативным правовым актам в области использования атомной энергии, и заверила, что безопасности персонала и населения ничего не угрожает, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Касательно нарушений на Павлодарском нефтехимическим заводе на соответствие нормативным правовым актам, действующим в области использования атомной энергии, ПНХЗ сообщает следующее: данные нарушения носят сугубо документированный характер использования «источников ионизирующего излучения», - сообщил в отделе по связям с общественностью ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
По информации предприятия, радиологическая обстановка согласно постоянному дозиметрическому контролю не превышает допустимых уровней гамма-излучений.
«Безопасности персонала и населения ничего не угрожает. Оборудование находится в исправном состоянии и постоянно контролируется персоналом предприятия, прошедшим специальную подготовку для работы с источниками ионизирующего излучения», - добавили на заводе.
Вместе с тем, Павлодарский НХЗ чётко следует выписанному предписанию, часть которого уже выполнена и отправлена на рассмотрение в Комитет атомного и энергетического контроля и надзора. Оставшаяся часть будет приведена в исполнение в срок, подчеркнули на заводе.
Фото отдела по связям с общественностью ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
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