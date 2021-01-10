О нарушениях со стороны избирателей, представителей партий и наблюдателей сообщила Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зафиксированы нарушения со стороны избирателей, представителей партий и наблюдателей. Об этом сообщила руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На всей территории Казахстана работают наблюдатели от Центра непартийного наблюдения за выборами. Всего их около 20 тысяч на более чем 10 тысячах избирательных участков страны. Хотелось бы отметить следующее. На мой взгляд, а также на взгляд всех наших партнеров, которые сегодня подводят итоги непосредственно в самом центре, на нынешних выборах наблюдается высокая активность избирателей. Могу конкретно назвать в городе Нур-Султане, я лично голосовала в 11 часов на участке №60, в школе №73, и мне пришлось стоять в очереди для того, чтобы голосовать, реализовать свое право на голосование.

Сейчас я хочу подвести итоги. На данный момент всего проголосовало, по нашим данным, более половины избирателей, зарегистрированных в списках. Кроме того, хотелось бы отметить, что все-таки имеются факты нарушений. Если их обобщить, есть случаи, когда наши избиратели приходят и пытаются голосовать за семью. Такие вот факты встречаются. Второе – бывают случаи, когда представители политических партий приходят голосовать, и при этом у них на лицах защитные маски с логотипами политических партий. Более того, есть еще следующий момент – когда наблюдатель, сидя на участке, обращается к другим наблюдателям, начинает громко спрашивать, мешая остальным: «Откуда, кого представляешь, откуда вы взялись?». Вот такого рода провокационные действия. Я думаю, что это мешает ходу наблюдения. Они нам сообщили, все нарушения мы заактировали», – сказала Б. Нургазиева.

Руководитель центра привела пример – в Северо-Казахстанской области на избирательном участке №578 города Петропавловска был зафиксирован случай, когда представитель от Молодежной информационной службы Казахстана мешала всем остальным наблюдателям, вела видеосъемку, громко комментируя при этом весь процесс. На замечания других наблюдателей и председателя избирательной комиссии никак не реагировала. Другие наблюдатели совместно составили акт и попросили председателя избирательной комиссии удалить ее из помещения, где проходят выборы.

По словам Б. Нургазиевой, на данный момент подтверждено 8 случаев подобных нарушений. Более полную информацию центр сможет предоставить сегодня в 21:00 часов и завтра. Центр готовит соответствующий отчет на трех языках, с анализом и рекомендациями.