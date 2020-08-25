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О нарушениях при выплатах медикам, боровшимся с Covid-19, рассказали в Атырау

25 Августа 2020 20:36
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О нарушениях при выплатах медикам, боровшимся с Covid-19, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О нарушениях при выплатах медикам, участвовавшим в борьбе с Covid-19, рассказали в Атырау. Информация об этом была озвучена на внеочередном заседании партийной контрольной комиссии партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« Надбавки необоснованно получили главные врачи и их заместители, также были завышены категории группы риска и месячный баланс рабочего времени. Кроме того, в список по выплате не были включены сотрудники лабораторий, функциональной и рентгенологической диагностики, патологоанатомы . Летом, когда заболеваемость коронавирусом и пневмониями была на пике, практически все медицинские участковые службы была задействованы, включая районные и сельские амбулатории. Многие медиков лечили больных на дому и в дневных стационарах, но им было отказано в выплате надбавок ,- сообщил инспектор партийного контроля областного филиала «Nur Otan» Роман Максотов.

Еще один пример нарушений в оплате, по словам Романа Максотова, это работа инфекционного стационара, где находились бессимптомные, но с положительным ПЦР результатом пациенты. Этим больным не требовалось лечение, медики за ними только наблюдали. Однако медработникам были выплачены надбавки по группе очень высокого риска в размере 850 тысяч тенге.

По итогам заседания рабочая группа поручила руководителю областного управления здравоохранения Нурлыбеку Кабдыкапарову урегулировать все спорные моменты и устранить нарущения.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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