О нарушениях при выплатах медикам, боровшимся с Covid-19, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О нарушениях при выплатах медикам, участвовавшим в борьбе с Covid-19, рассказали в Атырау. Информация об этом была озвучена на внеочередном заседании партийной контрольной комиссии партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Надбавки необоснованно получили главные врачи и их заместители, также были завышены категории группы риска и месячный баланс рабочего времени. Кроме того, в список по выплате не были включены сотрудники лабораторий, функциональной и рентгенологической диагностики, патологоанатомы . Летом, когда заболеваемость коронавирусом и пневмониями была на пике, практически все медицинские участковые службы была задействованы, включая районные и сельские амбулатории. Многие медиков лечили больных на дому и в дневных стационарах, но им было отказано в выплате надбавок ,- сообщил инспектор партийного контроля областного филиала «Nur Otan» Роман Максотов.

Еще один пример нарушений в оплате, по словам Романа Максотова, это работа инфекционного стационара, где находились бессимптомные, но с положительным ПЦР результатом пациенты. Этим больным не требовалось лечение, медики за ними только наблюдали. Однако медработникам были выплачены надбавки по группе очень высокого риска в размере 850 тысяч тенге.

По итогам заседания рабочая группа поручила руководителю областного управления здравоохранения Нурлыбеку Кабдыкапарову урегулировать все спорные моменты и устранить нарущения.



