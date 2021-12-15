О нарушениях при пересмотре порога минимальной достаточности пенсионных накоплений заявили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотр порога минимальной достаточности пенсионных накоплений не соответствует нормам Закона РК «О пенсионном обеспечении». Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более 600 тысяч человек смогли использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение на общую сумму два трлн тенге», - сказал Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Палаты.

Депутат продолжил, что 3 декабря 2021 года ЕНПФ на своем сайте опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год.

В результате по новым повышенным порогам количество вкладчиков, имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления, сократится с 600 до 150 тысяч человек, то есть в четыре раза.

«Повышение порогов вызвало огромное возмущение в обществе. Настолько огромное, что в решение этого вопроса был вынужден вмешаться Глава государства. Он поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. Фракция партии «Nur Otan» считает, что это время должно быть использовано для проведения системной работы над устранением ошибок, допущенных Минтрудом и ЕНПФ», - добавил Аманжан Жамалов.

Во-первых, по словам мажилисмена, методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года, не соответствует нормам Закона РК «О пенсионном обеспечении».

«Так, согласно подпункту 15-1) статьи первой Закона порог минимальной достаточности – это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии.

Однако, в Методике используется показатель минимального размера заработной платы (60 000 тенге). Таким образом, в Методике банально некомпетентно, либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64 % до 83 %. Так, например, для человека 20 лет порог повышается с 1,7 млн тенге до 3,1 млн тенге, для людей в возрасте 59-62 лет – с 5,5 млн тенге до 9,1 млн тенге», - пояснил Аманжан Жамалов.

Было отмечено, что при использовании в расчетах показателя минимальной пенсии (46 302 тенге), как это установлено Законом, пороги достаточности выросли бы всего на 9% по сравнению с 2021 годом.

Во-вторых, у ЕНПФ существует конфликт интересов при расчете минимальных порогов достаточности. ЕНПФ, как держатель пенсионных активов, не заинтересован в изъятиях населением своих накоплений. Поэтому расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ.

«Этим должно заниматься Министерство труда и социальной защиты населения, которое ответственно за реализацию политику в сфере социального обеспечения. А ЕНПФ может осуществлять лишь операторские функции – ведение пенсионных счетов, зачисление пенсионных взносов, выплата накопительной пенсии. Политику в этой сфере могут определять только Правительство и Министерство, а не какое-то акционерное общество», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

В-третьих, как отметил депутат, элементарно нарушены сроки публикации. Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении» пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений должны были быть опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не только на интернет-ресурсе ЕНПФ, а также в печатных изданиях.

В-четвертых, еще 1 сентября в своем Послании Глава государства разрешил перечислять часть пенсионных накоплений на депозит в «Отбасы банка». Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года. При этом информационные системы и платформы для приема заявок еще дорабатываются. Очень похоже на игнорирование поручения Президента.

И опять не обошлось без сюрпризов. Без видимых на то причин срок использования пенсионных накоплений по назначению сокращен в два раза: с 45 до 20 рабочих дней.

Исходя из вышеизложенного, депутат предлагает:

1) отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности;

2) пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя, размер минимальной пенсии, согласно закону о пенсионном обеспечении;

3) закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за МТСЗН РК, как уполномоченного органа;

4) до конца этого года выполнить поручение Президента о возможности перечисления пенсионных накоплений на депозит в «Отбасы банка» и дать разъяснение по сокращению срока использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней;

5) провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку Методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.