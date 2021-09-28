О нарушениях казахстанцами пожарной безопасности рассказали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько часто казахстанцы нарушают требования пожарной безопасности в домах, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 15 августа подразделениями МЧС проводится Республиканская акция пожарной безопасности по разъяснению населению требований пожарной безопасности», - сказал Юрий Ильин.

По информации органов социальной защиты на учет поставлено более 107 тысяч (107 583) жилых домов социально уязвимых слоев населения, обход которых завершен.

«К сожалению, жильцы более двух тысяч домов отказались от проведения осмотров и консультаций. Повторные рейды по жилым домам данной категории граждан будут осуществлены в ноябре и декабре. Почти в 24 тысячах жилых домах выявлено 56 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте более 26 тысяч», - сообщил Юрий Ильин.

До конца текущего года, обходами планируется охватить более 1,5 млн индивидуальных жилых домов.

Ранее Юрий Ильин сообщил, сколько человек погибло в этом году при происшествиях на объектах бытовых потребителей газа.