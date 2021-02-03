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    23:00, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    О нарушениях карантина просят сообщать жителей Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев просят сообщать о фактах нарушения карантина в call-центр. Такой призыв сделали сотрудники Центра оперативного реагирования Регионального оперативного штаба области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жителей Карагандинской области призывают быть неравнодушными и сообщать о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в местах массового скопления людей.

    «При обнаружении несоблюдения масочного режима, дистанцирования сотрудниками и посетителями общественных заведений, превышения лимита численности посетителей, а также работы объектов с запрещённым видом деятельности (караоке, бильярд, компьютерные и ночные клубы, боулинг-центры, кальянные, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, банкетные залы) или с нарушением режима работы - после 22:00, призываем вас не быть равнодушными и сообщать в Единый координационный центр Senim 109 для дальнейшего пресечения нарушений», - обратился Центр оперативного реагирования Регионального оперативного штаба области к жителям.

    Напомним, с 23 января в Карагандинской области введен запрет на работу в воскресенье торговых центров площадью свыше 2 тысяч квадратных метров, приостановлено движение междугородних автобусов в выходные дни.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Минздрав РК
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