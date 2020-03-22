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О нарушении трудовых прав в период ЧП просит сообщать госинспекция СКО

22 Марта 2020 18:52
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О нарушении трудовых прав в период ЧП просит сообщать госинспекция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области управление государственной инспекции труда просит жителей региона обращаться в случае нарушения трудовых прав или незаконного высвобождения в период действия чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обратиться можно по телефону доверия: (87152)50-33-42 либо направить обращение на электронный адрес inf.git@sko.kz с указанием наименования организации и контактных данных.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена деятельность отдельных организаций. При таких условиях трудовым законодательством предусмотрены различные механизмы для осуществления трудовой деятельности работников, включая введение режима неполного рабочего времени, установление дистанционной работы, вынужденный простой, сокращение и другое», - отметили в управлении.

В госинспекции труда призвали работодателей проявить социальную ответственность перед своими работниками и обеспечить строгое соблюдение трудового законодательства.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Права человека,
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Автор:

Олеся Жуковень

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