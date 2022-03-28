О нарколабораториях в Казахстане рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если раньше в Казахстане синтетические наркотики были полностью зарубежного производства, то сейчас наблюдается переориентация наркодельцов на производство внутри страны в подпольных лабораториях. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в первое время в Казахстане такие наркотики были полностью зарубежного производства, и завозились в страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» - легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков.

«Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий. Пару лет назад был принят пакет законодательных инициатив, которые позволили своевременно и действенно реагировать на наркоситуацию в стране», - сказал начальник управления во время онлайн-брифинга.

По его данным, с 2019 года органы внутренних дел ликвидировали 35 нарколабораторий и изъяли 182 кг «синтетики». Во всех случаях химические прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями, почтовыми отправлениями из соседних стран. Поэтому МВД тесно взаимодействует с транспортно-логистическими компаниями, выявляя подозрительные отправления.

«В прошлом месяце в столице были задержаны местные жители, которые наладили производство наркотиков в одном из домов коттеджного городка «Family Village» и занимались их оптовой реализацией в городе. Тогда было изъято 1200 таблеток «Экстази», 2 кг «Альфа-PVP» и 140 литров прекурсоров. Ликвидированы 2 закладки синтетики весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков», - рассказал Бахытжан Амирханов.

За два месяца полицейские выявили более 370 наркопреступлений, ликвидировали 7 нарколабораторий, изъяли свыше 420 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны и свыше 6 кг синтетики.