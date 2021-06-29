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    09:19, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    О нарастании темпов вакцинации сообщили в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения, использовано 5,2 млн доз вакцины. Из них первым компонентом привито 3246795 человек или 32,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1954372 человека», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, дефицита в вакцине не наблюдается.

    «На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество до вакцин, порядка 800 тысяч доз первого компонента и 1,4 млн доз второго компонента. Поставка вакцин в регионы продолжается согласно графику», - отметил министр.

    Кроме того, глава Минздрава заявил о росте темпов вакцинации.

    «Следует отметить нарастание за прошедшую неделю темпов вакцинации в 1,6 раза с 254 тысяч на прошлой неделе до 405 тысяч в неделю», - заключил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная
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