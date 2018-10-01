О налоговых обязательствах арендодателей жилья рассказали в ДГД Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - «Жилье в аренду - налог в казну». С таким девизом выступили шымкентские фискалы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Они разъяснили, как платить налог тем, кто сдает в аренду недвижимость.

По данным сотрудников ДГД, есть 2 варианта. По первому из них физические лица могут не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Но только в случае, если годовой доход от сдаваемого в аренду жилья не превышает 12-кратного минимального размера заработной платы (в 2018 году МЗП равна 28284 тенге). При этом арендодатели обязаны самостоятельно предоставить налоговую декларацию - форму 240 - до 31 марта года, следующего за отчетным, и оплатить индивидуальный подоходный налог по ставке 10% от суммы полученного дохода в течение 10 дней после сдачи декларации.

В остальных случаях арендодателям придётся оформлять ИП.

«Арендодатели могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и оплачивать налоги по специальному налоговому режиму на основе патента со ставкой налога 1% в случае, если годовой доход не превышает 300-кратного МЗП, что в текущем году составляет 8485200 тенге. Зарегистрироваться в качестве ИП можно в том числе через портал «Электронного Правительства», - пояснили в ведомстве.

За непредставление налоговой отчетности в срок, а также за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации предусмотрена административная ответственность, в первый раз в виде предупреждения, а в дальнейшем - в виде штрафных санкций.