О налогах по WhatsApp, заочное установление инвалидности, премия «Жомарт жүрек»- обзор ряда нововведений в РК в 2018 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 2018 год был богат на события и на нововведения: на всё то, что впервые появилось в Казахстане, было учреждено, введено в нашу жизнь и лишь начинает приживаться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Осенью Министерство общественного развития разработало проект Дорожной карты по реализации государственной молодежной политики «Ел ертеңі - болашақ жастардың қолында». Цель карты - создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. В рамках Дорожной карты определены одиннадцать основных направлений работы: образование, занятость, здоровье, доступное жилье, развитие предпринимательской деятельности и повышение финансовой грамотности, правовая культура, повышение уровня нетерпимости к коррупции, укрепление чувства патриотизма, поддержка талантливой молодежи, развитие молодежных неправительственных организаций, развитие инфраструктуры молодежи и информационное обеспечение государственной молодежной политики.





Кроме того, теперь казахстанцы могут задать вопросы по налогам через WhatsApp. Физлица могут задавать вопросы территориальным департаментам государственных доходов по налогам на имущество, землю и транспорт физических лиц в части исчисления, уплаты, образованной задолженности посредством этого мессенджера. Программа работает в городе Алматы по номеру 8 707 847 52 01; в Туркестанской области по номеру 8 771 510 00 77; в Кызылординской области по номеру 8 776 444 44 22; в Западно-Казахстанской области по номеру 8 700 086 60 01; в Акмолинской области по номеру 8 701 596 72 44; в Восточно-Казахстанской области по номеру 8 701 602 73 44; в Целиноградском районе Акмолинской области по номеру 8 702 381 90 46. Вопросы по налогам на имущество, землю и транспорт физических лиц можно отправить на эти номера в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 18:30.





В этом году в стране создали электронные домовые книги на каждый объект недвижимости. Адресные сведения из специального Регистрационного кода адреса в общей базе данных есть уже более чем у 8,7 миллиона казахстанцев. Новшество позволило создать «электронную домовую книгу» на каждый объект недвижимости.





А ещё в Астане создали республиканский центр электронных государственных услуг, в котором запустили пилотный проект по оказанию госуслуг посредством биометрических параметров. При идентификации личности в ЦОНах и на портале электронного правительства теперь можно будет без предъявления личных документов или электронной цифровой подписи (ЭЦП) использовать лицо и отпечатки пальцев услугополучателей.





МВД в конце года представило рабочий проект новой формы казахстанских полицейских. Сегодня, по данным ведомства, она уже не соответствует современным требованиям. К основным требованиям форменного обмундирования предъявляется его практичность, привлекательность, удобность и избавление от лишних элементов в конструкции. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств; казахстанцев просят принять активное участие в обсуждении новой формы казахстанского полицейского на официальном аккаунте МВД РК в Инстаграм @mvd.kaz.





С этого года Министерство труда и соцзащиты населения и Минздрав реализуют пилотный проект по заочному установлению инвалидности людям. Ранее подобная услуга была доступна в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Теперь к ним подключились Павлодарская область, города Астана и Алматы. Сбор данных о пациенте проходит в поликлинике и передаётся в информационные системы Минтруда вместе с направлением на установление инвалидности.





В уходящем же году учреждена премия «Жомарт жүрек» за вклад в развитие малой Родины. Её представило Министерство общественного развития Республики Казахстан. Госпремия «Жомарт жүрек» вручается меценатам, общественным деятелям, представителям бизнес-структур, волонтерам и различным организациям за вклад в развитие малой Родины. Победа присуждается в нескольких номинациях: «Жыл меценаты», «Жылдың үздік ұйымы», «Жыл тұлғасы», «Туған өлке», «Ерен еріктілік».