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    12:53, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    О наличии угля в тупиках рассказали в акимате Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске люди вновь жалуются на дефицит угля в тупиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, похожая ситуация складывалась в конце сентября. И тогда, и сейчас местные власти заявляют, что уголь есть.

    В ситуационном центре IKomek сообщили, что в угодных тупиках в наличии более 1,3 тысячи тонн угля. С 30 октября ожидается поставка 1,8 тысячи тонн каражоринского угля, 700 тонн шубаркульского, 350 тонн майкубинского. На ноябрь на разрезы заявили поставку 7 тысяч тонн шубаркольского угля и 8 тысяч тонн каражоринского.

    «С 22 октября поставка шубаркульского угля не производилась, поэтому по прибытии 10 вагонов возник ажиотаж. Причины перебоев с углем связаны с несвоевременной поставкой вагонов на разрезы и отставанием от графика отгрузки с разрезов. Уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона», - пояснили в ситуационном центре.

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    Северо-Казахстанская область Топливо
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