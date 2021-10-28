О наличии угля в тупиках рассказали в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске люди вновь жалуются на дефицит угля в тупиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, похожая ситуация складывалась в конце сентября. И тогда, и сейчас местные власти заявляют, что уголь есть.

В ситуационном центре IKomek сообщили, что в угодных тупиках в наличии более 1,3 тысячи тонн угля. С 30 октября ожидается поставка 1,8 тысячи тонн каражоринского угля, 700 тонн шубаркульского, 350 тонн майкубинского. На ноябрь на разрезы заявили поставку 7 тысяч тонн шубаркольского угля и 8 тысяч тонн каражоринского.

«С 22 октября поставка шубаркульского угля не производилась, поэтому по прибытии 10 вагонов возник ажиотаж. Причины перебоев с углем связаны с несвоевременной поставкой вагонов на разрезы и отставанием от графика отгрузки с разрезов. Уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона», - пояснили в ситуационном центре.