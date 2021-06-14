О наказаниях за незаконную вырубку деревьев рассказал Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высказался по поводу ужесточения наказания за незаконную вырубку деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После случая незаконной вырубки деревьев возле магазина Sulpak в Алматы, в целях повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев были инициированы изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям. Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Книгу», - сказал Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи с населением.

Он напомнил, что внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части увеличения штрафов и ужесточение санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и населенных пунктов.

«Также в целях законодательного упорядочения всех вопросов по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира разработан законопроект «О растительном мире», который рассматривается в Мажилисе», - проинформировал министр.



