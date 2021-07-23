О наказании за фальсификацию паспортов вакцинации рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что все, кто подделывает паспорта вакцинации, будут пойманы и наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сами инициировали активизацию работы силовых структур в этом направлении. Глава государства, вы знаете, поручил разобраться с этим вопросом, уже больше 60 уголовных дел заведено. Очень жестко пресекаются, блокируются все социальные сети, которые распространяют данную информацию, с преследованием вплоть до уголовного», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавил, что в результате активизации профилактической работы, количество таких предложений уменьшилось.

«Мы видим, что несознательные граждане поняли, что за это будут очень жестко преследовать как медицинских работников, так и самих граждан, которые пытаются непонятно с какой целью получить эти паспорта, потому что это не защищает от коронавируса. Это не защищает от вероятности, что они заболеют и могут попасть реанимацию. Это самообман. Рано или поздно все выявится, потому что мы делаем сверки. Это какое-то непонятное желание граждан. Вакцина безопасна, вакцину надо делать. Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы и наказаны», - подчеркнул Алексей Цой.

Ранее вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин прокомментировали в Минздраве РК.