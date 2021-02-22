О надвигающейся сильной метели предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют 23-24 февраля снег и сильный ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», днем 23 февраля местами по области ожидается сильный снег. Местами метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду, ночью 24 февраля – 15-20 метров в секунду, местами – 23-28 метров в секунду. Порывы будут достигать 30 и более метров в секунду.

Напомним, буквально на прошлой неделе в регионе бушевала непогода. В некоторых районах выпали осадки в объеме больше месячной нормы. В снежных заносах оказывались люди и техника, в двух населенных пунктах сотни абонентов остались без электричества.

Сегодня, 22 февраля, в регионе столбик термометра опустился ниже 30 градусов. Занятия в школах перевели на дистанционный формат.