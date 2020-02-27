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О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области

27 Февраля 2020 02:31
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О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Атырауской области распространил сообщение, что 27 февраля на область надвигается шторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Тем временем, в регионе в феврале установилась достаточно теплая погода. Температура днем достигает 8 градусов тепла. На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых цветов - тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.


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Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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