О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Атырауской области распространил сообщение, что 27 февраля на область надвигается шторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Тем временем, в регионе в феврале установилась достаточно теплая погода. Температура днем достигает 8 градусов тепла. На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых цветов - тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.