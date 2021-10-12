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    13:35, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    О нацпроекте по оздоровлению нации рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о национальном проекте по оздоровлению нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством здравоохранения разработан национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, национальный проект состоит из 4 направлений, приведенных на слайде и включает 9 задач, 21 показатель, 72 мероприятия. Объем финансирования нацпроекта составляет порядка 3,6 трлн тенге.

    «Проведено широкое обсуждение с заинтересованными сторонами. Также проект доработан с Администрацией Президента РК и дополнен задачами по «Укреплению кадрового потенциала», «Сохранения здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей» усилили двумя мероприятиями», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Алексей Цой Правительство РК Нацпроекты Минздрав РК
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