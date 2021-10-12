О нацпроекте по оздоровлению нации рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о национальном проекте по оздоровлению нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения разработан национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, национальный проект состоит из 4 направлений, приведенных на слайде и включает 9 задач, 21 показатель, 72 мероприятия. Объем финансирования нацпроекта составляет порядка 3,6 трлн тенге.

«Проведено широкое обсуждение с заинтересованными сторонами. Также проект доработан с Администрацией Президента РК и дополнен задачами по «Укреплению кадрового потенциала», «Сохранения здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей» усилили двумя мероприятиями», - заключил министр.